إيمري مور ينضم إلى صفوف سيلتا فيغو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني يوم الثلاثاء، عن انتقال لاعب وسطه التركي الدولي إيمري مور إلى صفوف سيلتا فيغو الاسباني.

وكان مور، 20 عاما، في طريقه للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي على سبيل الإعارة ولكن المفاوضات توقفت في اللحظة الأخيرة.

كما حظي اللاعب التركي الشاب باهتمام ليفربول وإيفرتون الإنجليزيين لكنه فضل الانتقال إلى سيلتا فيغو في صفقة كلفت نحو 13 مليون يورو.

وذكر دورتموند عبر موقعه الرسمي: " اللاعب المهاجم إيمري مور رحل عن بوروسيا دورتموند بعد عام واحد وانتقل إلى سيلتا فيغو بناء على رغبته"، وأوضح دورتموند في بيانه: " اللاعب الذي نشأ في الدنمارك طلب من بوروسيا دورتموند الرحيل لأنه يأمل أن يتواجد في نادي آخر تكون له فرصة أكبر للمشاركة".

وانضم مور إلى دورتموند العام الماضي قادما من نورشيلاند لكنه لم يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق الأول.