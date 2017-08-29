فيا: سعيد جداً.. وعودتي "مكافأة"

أعرب نجم كرة القدم الإسباني المخضرم ديفيد فيا، عن سعادته بالعودة لصفوف منتخب بلاده بعد غياب دام ثلاث سنوات، مشيرا إلى أن هدفه الأساسي حاليا هو "مساعدة" الفريق لتحقيق أهدافه.

وقال فيا، في مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء: "دوري دائما هو المساعدة وبذل كل ما بوسعي لمصلحة الفريق حيث نحاول الفوز على المنتخب الإيطالي. المدرب هو صاحب القرار. إنها مكافأة بالنسبة لي أن أتواجد مع الفريق، وسأقدم حياتي لمساعدة الفريق".

وكان استدعاء فيا هو المفاجأة الكبيرة التي كشف عنها جولين لوبيتيجي المدير الفني للمنتخب الإسباني لدى الإعلان عن قائمة الفريق لمباراتيه أمام إيطاليا وليشتنشتاين في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018.

ولم يستدع لوبيتيجي المهاجم دييجو كوستا لاعب تشيلسي الإنجليزي، وذلك لتراجع مستواه وعدم مشاركته مع تشيلسي في الموسم الحالي. واستدعى لوبيتيجي النجم المخضرم فيا لهاتين المباراتين.

وقال فيا: "أعيش في سحابة أشاهد من خلالها ذكرياتي مع الفريق لكنني أعيش أيضا في الحاضر".