فيدال ينفي تورطه في شجار داخل صالة قمار

نفى أرتورو فيدال، نجم منتخب تشيلي ونادي بايرن ميونيخ الألماني، ما أثير حول تورطه في شجار في صالة قمار داخل فندق بالعاصمة سانتياغو الثلاثاء.

وقال فيدال على هامش تدريبات منتخب تشيلي استعدادا لمواجهة باراغواي وبوليفيا في تصفيات قارة أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال روسيا 2018: "لا أعرف ما يتحدثون عنه لقد أتيت من منزلي، أرفض هذا تماما، توقفوا عن تشويه اسمي".

ووفقا لتقارير صحافية فقد وصل فيدال بصحبة أصدقائه وأفراد من عائلته إلى فندق على بعد 60 كيلومترا من سانتياغو، حيث قام باستئجار عدة غرف.

وأشارت تلك التقارير إلى أن فيدال ورفاقه قاموا بتدمير أثاث الغرف بجانب إحداث ضوضاء مما دفع بعض نزلاء الفندق لتقديم شكوى إلى الإدارة التي سارعت بإبلاغ الشرطة التي حضرت للمكان وطالبت فيدال ورفاقه بمغادرة الفندق.

وتورط فيدال قبل عامين في حادث سير تحت تأثير الكحوليات على هامش كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أميركا) مما أدى إلى تحطيم سيارته بالكامل.