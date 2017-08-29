ليفربول يتوصل إلى اتفاق لضم الغيني كيتا

توصل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مع لايبزيغ الألماني لضم لاعب الوسط الدفاعي الغيني نابي كيتا في صيف 2018، مقابل صفقة قياسية قدرت بـ62 مليون دولار أميركي (48 مليون جنيه استرليني).

وجاء في بيان لليفربول: "يؤكد نادي ليفربول أنه توصل إلى اتفاق مع لايبزيغ بشأن الانتقال المستقبلي نابي كيتا".

وأضاف النادي الأحمر أن كيتا (22 عاما و25 مباراة دولية) "سينتقل إلى انفيلد في 1 يوليو 2018" بعد انتهاء الموسم الحالي.

وسجل كيتا 8 أهداف في 31 مباراة مع لايبزيغ في الدوري الألماني لكرة القدم الموسم الماضي، مساهما في حلول فريقه اليافع في المركز الثاني وتأهله مباشرة إلى دوري أبطال أوروبا.

وقال كيتا: "يسعدني التوصل إلى اتفاق سيسمح لي بالانضمام إلى ليفربول الصيف المقبل، عندما ساصبح جزءا من مشروع يثير حماستي بشكل كبير".

وتابع: "التزامي للايبزيغ يبقى مطلقا في الوقت المتبقي لي مع النادي. يمكنني الآن التركيز على مساعدة لايبزيغ لتحقيق أمور رائعة هذا الموسم. حتى الانضمام الى فريقي الصيف المقبل، سابقى مشجعا له من مسافة بعيدة".

وكان كيتا صاحب اللياقة البدنية القوية هدفا لليفربول ومدربه الألماني يورغن كلوب، علما بأنه بدأ مسيرته مع فريق هورويا المحلي قبل الانتقال إلى ايستر في الدرجة الفرنسية الثانية. امضى بعدها موسمين مع ريد بول سالزبورغ النمسوي قبل الانتقال الى لايبزيغ في 2016.