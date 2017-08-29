"يويفا" يختار هدف ماندزوكيتش الأجمل في الموسم

المصدر: نيون - د ب أ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوم الثلاثاء عن فوز الكرواتي ماريو ماندزوكيتش مهاجم يوفنتوس الإيطالي بجائزة أفضل هدف في الموسم المنقضي.

وسجل ماندزوكيتش هدفا رائعا بتسديدة خلفية في شباك ريال مدريد الإسباني في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا التي انتهت بفوز النادي الملكي 4-1.

وطرح الاتحاد الأوروبي استفتاء للجماهير عبر موقعه الرسمي لاختيار أفضل هدف في الموسم الماضي وحصل هدف ماندزوكيتش على 99350 صوتا وجاء هدف السنغالي موسي سو مهاجم فنربخشة التركي في شباك مانشستر يونايتد الإنجليزي في الدوري الأوروبي في المركز الثاني وحصل على 97012 صوتا وجاء هدف جوردي مبولا لاعب برشلونة الإسباني في شباك بوروسيا دورتموند الألماني في دوري الأبطال للشباب في المركز الثالث وحصل على 87534 صوتا.