موناكو يضم المهاجم يوفيتيتش إلى صفوفه

أعلن موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الثلاثاء، تعاقده مع الدولي المونتينيغري ستيفان يوفيتيتش مهاجم انتر ميلان الايطالي، في عقد يمتد أربع سنوات.

وأشاد نائب رئيس موناكو، الروسي فاديم فاسيلييف، باللاعب الجديد، قائلا: "شارك في البطولات الكبيرة ويملك خبرة على مستوى عال"، وذلك بحسب تصريحات نقلها الموقع الالكتروني للنادي.

وتابع: "في السابعة والعشرين من العمر هو لاعب كبير بلغ مرحلة النضوج. نحن واثقون من انه سيجد هنا الظروف التي تتيح له اظهار موهبته".

ولم يكشف موناكو قيمة الصفقة، إلا ان تقارير صحافية عدة أشارت إلى انها تصل الى نحو 10 ملايين يورو.

وينظر إلى يوفيتيتش على أنه بديل من المهاجم الشاب كيليان مبابي القريب من الانتقال إلى باريس سان جرمان الفرنسي، ومن المقرر أن يرتدي اللاعب المونتينيغري الرقم 10 الذي حمله مبابي.

وكان انتر ميلان اعار يوفيتيتش الى اشبيلية الاسباني الموسم الماضي، فخاض 24 مباراة سجل خلالها سبع أهداف وخمس تمريرات حاسمة.

وبدأ يوفيتيتش مسيرته في صفوف بارتيزان بلغراد، ثم انتقل إلى فيورنتينا الايطالي بين 2008 و2013، ومنه إلى مانشستر سيتي الانكليزي ثم انتر ميلان.

ويعد اللاعب أفضل هداف في تاريخ منتخب بلاده، مع 23 هدفا في 46 مباراة دولية.