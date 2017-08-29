الأرجنتين تستهل إعدادها لموقعة الأوروغواي

استهل منتخب الأرجنتين وقائده ليونيل ميسي استعدادته للمواجهة الهامة مع مضيفته الأوروغواي في تصفيات مونديال 2018 الخميس في مونتيفيديو.

وستكون هذه المباراة الأولى للمدرب الجديد للأرجنتين خورخي سامباولي الذي تسلم مهامه في يونيو خلفا لادغاردو باوزا الذي أقيل من منصبه عقب النتائج السيئة لحامل لقبي 1978 و1986.

وبعد دربي ريو دي لا بلاتا، يستقبل الارجنتينيون في بوينوس ايرس فنزويلا في الخامس من سبتمبر، في مواجهة أسهل على الورق ضد متذيل ترتيب المجموعة الموحدة.

وتراجعت الأرجنتين إلى المركز الخامس غير المؤهل مباشرة إلى النهائيات، بعدما منيت بثلاث خسارات في آخر خمس مباريات.

وضمنت البرازيل، بطلة العالم خمس مرات، تأهلها بعد تربعها على صدارة المجموعة مع 33 نقطة من 14 مباراة. وتتبقى ثلاثة مقاعد مباشرة تتنافس عليها بشكل رئيسي كولومبيا (24)، الاوروغواي وتشيلي (23) والارجنتين (20)، بينما يخوض خامس الترتيب ملحقا دوليا ضد بطل اوقيانيا (نيوزيلندا أو جزر سليمان).

وشارك ميسي، نجم برشلونة الاسباني وافضل لاعب في العالم خمس مرات، مع زملائه في تمارين مفتوحة أمام وسائل الإعلام في مركز ايسيسا على بعد 30 كلم من العاصمة بوينوس ايرس.

وسرق مهاجم انتر الايطالي ماورو ايكاردي (24 عاما)، القادم الجديد الى التشكيلة، خصوصا بعد قلبه تأخر فريقه امام روما الى فوز مثير في الدوري الايطالي الاسبوع الماضي.

وأضاف سامباولي الأحد أربعة اسماء محلية الى التشكيلة: المهاجمان داريو بينيديتو (بوكا جونيورز) ولاوتارو اكوستا (لانوس) والمدافعان فابريسيو بوستوس (اندبندينتي) وخافيير بينولا (ريفر بلايت).