أرسنال يرفض عرض السيتي للتعاقد مع سانشيز

أكد أرسنال المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، أنه رفض عرضا شفهيا بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني (64.6 مليون دولار) قدمه مانشستر سيتي للتعاقد مع اليكسيس سانشيز مهاجم منتخب تشيلي.

وربطت صحف بريطانية سانشيز باحتمال الانتقال إلى فريق المدرب بيب غوارديولا مقابل انضمام رحيم سترلينغ مهاجم منتخب انجلترا.

وقال متحدث باسم أرسنال: "لم يصلنا أي عرض رسمي لكننا نستطيع القول إن المبلغ المطروح رفضناه".

وربما يرحل العديد من اللاعبين عن أرسنال قبل غلق نافذة الانتقالات الجالية حيث ذكرت وسائل اعلام بريطانية انه حدث اتفاق مع تشيلسي على انتقال أليكس أوكسليد تشامبرلين.

لكن أرسنال ذكر انه لم يتم التوصل بعد لاتفاق بشأن لاعب وسط منتخب انجلترا البالغ من العمر 24 عاما.

وقال المتحدث: "لم يتم التوصل لشيء بشأنه حتى الان".