التونسي عبدالنور يرتدي شعار مرسيليا

انضم المدافع الدولي التونسي أيمن عبد النور، إلى نادي مرسيليا الفرنسي لكرة القدم على سبيل الإعارة، قادما من نادي فالنسيا الإسباني.

وأعلن النادي الجنوبي الفرنسي، ليل الثلاثاء، أنه توصل مع النادي الإسباني إلى "اتفاق حول استعارة أيمن عبد النور، والذي وقع اليوم (الثلاثاء) بعد تخطيه بنجاح الفحص الطبي".

وسيعزز اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، دفاع نادي مرسيليا الذي تلقى ستة أهداف الأحد من موناكو (1-6) حامل لقب الدوري، والذي سبق لعبد النور الدفاع عن ألوانه.

وكان المدافع المتحدر من مدينة سوسة التونسية، قريبا من الانتقال إلى نادي زينيت سان بطرسبورغ الروسي، بحسب التقارير الصحافية في الآونة الأخيرة، إلا أنه اختار مرسيليا في نهاية المطاف.

وقال النادي الفرنسي في بيانه: "رغم عروض أوروبية عدة، أكد أيمن عبد النور سريعا اهتمامه القوي بمشروع مرسيليا. يصل اليوم إلى نادي مرسيليا، في بطولة يعرفها مسبقا. ذو خبرة، متنوع ومرتاح في الانطلاق الهجومي، ستعزز شراكته مع (المدافع الدولي الفرنسي) عادل رامي دفاع مرسيليا في مباريات هذا الموسم".

وأشار مرسيليا إلى أن عبد النور الذي نشأ في النجم الساحلي التونسي، سيقدم رسميا خلال مؤتمر صحافي الأربعاء.

وانتقل المدافع عام 2010 معارا من النجم الساحلي إلى فيردر بريمن الألماني وخاض معه تجربة لأشهر، تنقل بعدها بين ناديي تولوز وموناكو الفرنسيين، قبل الانضمام لفالنسيا في أغسطس 2015.