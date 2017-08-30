الإصابة تحرم ألمانيا من جهود خضيرة وغنابري

سيفتقد المنتخب الألماني لكرة القدم خدمات نجمه المصاب سامي خضيرة خلال لقاء الفريق مع مضيفه منتخب التشيك يوم الجمعة في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم في روسيا، فيما غادر سيرجي غنابري معسكر الفريق بداعي الإصابة أيضا.

ويحل المنتخب الألماني، الذي يدربه المدير الفني يواكيم لوف، ضيفا على نظيره التشيكي بعد غد ثم يستضيف المنتخب النرويجي يوم الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بتصفيات المونديال.

وغاب خضيرة نجم فريق يوفنتوس الإيطالي عن تدريبات المنتخب الألماني يوم الأربعاء بسبب معاناته من مشكلة في الركبة، حيث سيمكث في مدينة شتوتغارت الألمانية لتلقي العلاج، فيما سيتوجه باقي أفراد الفريق إلى جمهورية التشيك يوم الخميس، ومازالت الفرصة مواتية أمام خضيرة للحاق بمباراة الفريق التالية مع المنتخب النرويجي.

وأعلن المنتخب الألماني في وقت سابق يوم الأربعاء أن سيرجي غنابري غادر معسكر الفريق بسبب الإصابة أيضا، وأوضح المنتخب أن غنابري، المتوج مع منتخب الشباب بلقب بطولة أوروبا تحت 21 عاما، ووصل إلى الفندق الذي يقيم فيه المنتخب الأول في مدينة شتوتغارت وهو يعاني من إصابة في الكاحل وقد غاب عن الجلسة التدريبية الأولى، ثم رحل عن المعسكر.