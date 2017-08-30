صحف هولندية: فان مارفيك يشعر بالخيبة بعد خسارة السعودية

خيبة أمل وهزيمة قاسية، إضافة إلى فرصة ضعيفة في التأهل لنهائيات كأس العالم لكرة القدم بروسيا العام المقبل، هذا ما أجمعت عليه الصحف الهولندية خلال تناولها خبر خسارة المنتخب السعودي أمام مضيفه منتخب الإمارات أمس الثلاثاء، تحت قيادة مواطنها المدرب بيرت فان مارفيك في التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال.

البداية مع صحيفة "تليغراف" التي أشارت إلى أن فرصة السعودية في التأهل إلى المونديال الروسي باتت ضعيفة، عقب الخسارة من منتخب الإمارات 1- 2 في الجولة التاسعة قبل الأخيرة بالمجموعة الثانية للتصفيات.

المنتخب السعودي، صاحب المركز الثاني في ترتيب المجموعة، كان على بعد نقطة واحدة فقط من منتخب اليابان المتصدر، وعلى قدم المساواة مع أستراليا، صاحبة المركز الثالث، إلا أنه فرط في فرصة التقدم في النتيجة وضمان التأهل بنسبة كبيرة.

من جانبها، أوضحت صحيفة "نوز" ضرورة فوز المنتخب السعودي على ضيفه منتخب اليابان في الجولة الأخيرة بالمجموعة يوم الثلاثاء المقبل، مؤكدةً أن الهزيمة من الإمارات أدخلت المنتخب السعودي في حسابات معقدة للتأهل إلى روسيا 2018.

وكان نواف العابد قد افتتح التسجيل للمنتخب السعودي من ركلة جزاء في الدقيقة 20 لكن علي مبخوت أدرك التعادل في غضون ثوان لمنتخب الإمارات، التي ليس لديها حظوظا وفيرة في التأهل إلى روسيا.

وأعاد أحمد خليل آمال الإمارات في التأهل إلى المونديال بعدما أحرز الهدف الثاني من قذيفة مدوية سكنت شباك منتخب السعودية في الشوط الثاني.

وينتظر منتخب السعودية نتيجة مواجهة المنتخب الياباني مع ضيفه الاسترالي التي ستقام غدا.

أما صحيفة "دفهن" فركزت اهتمامها على تصريحات فان مارفيك عقب المباراة، حيث أعرب المدرب الهولندي عن شعوره بخيبة الأمل والحزن بعد هزيمته من الإمارات، مؤكداً أن هذه هي المرة الأولى التي يشعر فيها بالأسى منذ توليه قيادة المنتخب السعودي قبل عامين.

وتعد هذه هي الخسارة الثانية على التوالي التي يتلقاها المنتخب السعودي تحت قيادة مارفيك، عقب خسارة منتخب (الأخضر) 2 - 3 أمام مضيفه منتخب استراليا في الجولة الماضية.

وأشار فان مارفيك إلى أن اللاعبين وقعوا في كثير من الأخطاء أمام المنتخب الإماراتي، حيث قال: "كرة القدم لا تقتصر فقط على المتعة والجذب بل على القتال والنضال ايضاً".