وست بروميتش يضم غيبس إلى صفوفه

أعلن وست بروميتش ألبيون المنتمي للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تعاقده مع كيران غيبس الظهير الأيسر لمنافسه أرسنال بعقد لأربع سنوات اليوم الأربعاء.



وخاض اللاعب البالغ عمره 27 عاما، والذي شارك في عشر مباريات مع منتخب إنجلترا، أكثر من 200 مباراة مع أرسنال على مدار أكثر من عشر سنوات في النادي اللندني.



ولم يعلن الناديان عن قيمة الصفقة لكن ذكرت تقارير بريطانية أن بروميتش دفع مبلغا يتراوح بين خمسة وسبعة ملايين جنيه إسترليني (من

6.5 و9 ملايين دولار).



وقال غيبس على تويتر "أود أن أشكر أرسين فينجر على منحي الفرصة لبدء مشواري وتحقيق حلمي. الآن حان وقت قصة جديدة مع وست بروميتش ألبيون ولا أستطيع الانتظار حتى أبدأ مشواري مع الزملاء".



وأصبح غيبس سادس لاعب ينضم لوست بروميتش في الصيف الجاري بعد أوليفر بروك وجاريث باري وأحمد حجازي وجاي رودريجيز. وتعاقد النادي أيضا مع المهاجم الصيني تشانغ يونينغ الذي أعير إلى فيردر بريمن.