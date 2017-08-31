باريس سان جيرمان يضم مبابي على سبيل الإعارة

أكد موناكو بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، وباريس سان جيرمان وصيفه انتقال المهاجم الشاب كيليان مبابي معارا لموسم واحد إلى نادي العاصمة الخميس، قبل ساعات من اغلاق سوق الانتقالات الصيفية.

وأوضح سان جيرمان على موقعه في شبكة الانترنت: "تتضمن الإعارة خيار شراء اللاعب منذ الموسم الحالي بعقد يربطه بالنادي حتى 30 يونيو 2022".

وكانت وسائل اعلامية عدة أكدت أن خيار شراء اللاعب يساوي 180 مليون يورو متضمنة المكافآت، ما يجعل ابن الثامنة عشرة ثاني أغلى لاعب في العالم في تاريخ كرة القدم بعد البرازيلي نيمار الذي انتقل من برشلونة الإسباني إلى سان جيرمان أيضا مقابل 222 مليون يورو، وهي قيمة البند الجزائي في عقده مع الفريق الكاتالوني.