كوريا تهدر فرصة حسم التأهل بالتعادل مع إيران

أهدرت كوريا الجنوبية فرصة حسم تأهلها لكأس العالم لكرة القدم العام المقبل في روسيا، بعد تعادلها سلبيا مع عشرة من لاعبي إيران ضمن المجموعة الأولى يوم الخميس.

وكان الفوز سيضمن لكوريا الجنوبية التأهل مباشرة باحتلال المركز الثاني بالمجموعة الأولى بعد خسارة أوزبكستان 1-صفر أمام الصين، لكنها فشلت في تجاوز الدفاع الإيراني المنيع الذي لم تهتز شباكه بأي هدف خلال 12 مباراة متتالية في تصفيات كأس العالم منذ نوفمبر 2015.

وكانت فرصة يانج هيو-سون الأقرب لأصحاب الأرض في الدقيقة 19 من المباراة التي أقيمت على ستاد كأس العالم بسول عندما حول برأسه كرة من داخل منطقة الجزاء لكنها ذهبت إلى جوار القائم الأيسر لمرمى الحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند.

وشهدت المباراة نقطة تحول في الدقيقة 50 عندما حصل سعيد عزت الله على بطاقة حمراء بسبب دهس رأس كيم مين جاي مدافع كوريا.

ورغم الزيادة العددية والمؤازرة الجماهيرية من نحو 60 ألف متفرج فشلت كوريا في هز شباك الضيوف.

وحافظت كوريا على المركز الثاني برصيد 14 نقطة خلف إيران، التي تأهلت بالفعل، وبفارق نقطتين عن سوريا وأوزبكستان.

وسينتقل المنتخب الكوري إلى طشقند لمواجهة أوزبكستان في اخر مواجهات الفريقين يوم الثلاثاء المقبل بينما تلتقي سوريا مع إيران في طهران.