ليفربول يضم تشامبرلين إلى صفوفه

المصدر: لندن - د ب أ

أكمل نادي ليفربول الإنجليزي، تعاقده مع أليكس أوكسلاد تشامبرلين من غريمه أرسنال، قبل ساعات من غلق فترة الانتقالات الصيفية يوم الخميس.

وذكر النادي عبر موقعه الرسمي على الإنترنت أن اللاعب الإنجليزي الدولي وقع على عقد طويل الأمد بدون الإعلان عن قيمة الصفقة.

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن قيمة الصفقة وصلت إلى 35 مليون جنيه إسترليني (45 مليون دولار) حيث سيحصل تشامبريلن 24 عاما على 120 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وسجل تشامبرلين 20 هدفا في 199 مباراة، وفاز بكأس الاتحاد الإنجليزي ثلاث مرات بعد انضمامه لصفوف أرسنال قادما من ساوثهامبتون في 2011.

وكان تشامبرلين قد بدأ أول ثلاث مباريات لأرسنال في الدوري هذا الموسم، بما فيهم الخسارة صفر - 4 أمام ليفربول.

وقال يورغن كلوب مدرب ليفربول: "منذ المباراة الماضية كنت أنتظر وأتمنى أن نجري هذه الصفقة وعندما وصلتني الأنباء انه بات لاعبا بالفريق شعرت بسعادة بالغة".

وأضاف: "ربما مازال لاعبا صغيرا ولكن لديه خبرة كبيرة في الدوري الإنجليزي، ودوري الأبطال ولبلده".

وكان تشامبرلين في عامه الأخير مع أرسنال وتشير التقارير إلى انه رفض عرضا لتجديد تعاقده مقابل 180 ألف جنيه استرليني في الأسبوع.

وارتبط اسمه باللعب لنادي تشيلسي قبل أن يختار الانتقال لصفوف ليفربول.

وقال تشامبريلن، المتواجد مع منتخب بلاده: "سعيد للغاية بالتوقيع لليفربول. لن أقول الكثير اليوم، أنا هنا مع إنجلترا ولدينا مباراتين كبيرتين في انتظارنا، لذلك أريد أركز عليهما. ولكني لا يمكنني الانتظار حتى الوصول إلى ميلوود( المركز التدريبي لنادي ليفربول)".