تيتي ينصح كوتينيو بالانتقال إلى نادٍ يشعره بالسعادة

نصح تيتي مدرب منتخب البرازيل، لاعب وسط فريقه فيليب كوتينيو، بالانضمام للنادي الذي يمكن أن يشعر فيه بالسعادة، مشيرا إلى أن الأحاديث الدائرة عن انتقالات اللاعبين تؤثر سلبا على استعدادات المنتخب لمواجهة الإكوادور في تصفيات كأس العالم يوم الخميس.

ويسعى برشلونة الإسباني للتعاقد مع كوتينيو رغم أن الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول يؤكد أنه لا يريد الاستغناء عن خدمات لاعبه البرازيلي.

وقال تيتي في مؤتمر صحافي قبل المواجهة مع الإكوادور في بورتو اليغري: "قلت له (كوتينيو) إنني أريد منه أن يذهب للمكان الذي سيشعر فيه بالسعادة".

ولم يلعب كوتينيو مع ليفربول خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة لكن تيتي دافع عن قرار البرازيل بالإصرار على سفر اللاعب إلى أميركا الجنوبية قبل المواجهة مع الإكوادور.

وقال مدرب البرازيل مؤكدا عدم مشاركة كوتينيو أمام الإكوادور: "تحدث طبيب منتخب البرازيل إلى طبيب نادي ليفربول وتحدث مديرو المنتخب مع مديري ليفربول. لم أتدخل في المحادثات لأنني لا أتحدث الانجليزية".

وأضاف تيتي الذي ضمن فريقه التأهل للنهائيات المقبلة بالفعل: "لن نقدم على أي مخاطرة وفي الوقت نفسه لن نستغني عنه".

ويغلق باب الانتقالات الصيفية الحالية في معظم الدول الأوروبية في وقت لاحق من يوم الخميس وفي اسبانيا غدا السبت.

وعن تأثير الأحاديث عن الانتقالات قال تيتي: "هذه الأمور تؤثر علينا وسيستمر تأثيرها حتى تنتهي.. وهي تأثر معنويا على اللاعبين وعلى المدرب الذي يضطر للأخذ في الاعتبار بعض الجوانب التي لا علاقة لها بالأداء على أرض الملعب".

وكان جيامبييرو فنتورا مدرب إيطاليا تحدث في وقت سابق من الأسبوع الحالي أيضا عن تأثير فترة الانتقالات قائلا إنها أساءت إلى استعدادات فريقه لمواجهة اسبانيا في تصفيات كأس العالم مطلع الأسبوع المقبل.