عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

أتلتيكو يتغلب على ريال سوسيداد بصعوبة

المصدر: رويترز
غريزمان محتفلا بهدف التعادل في مرمى سوسيداد
رابط مختصر

قلص أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة إلى ست نقاط بفضل هدف الفوز الذي سجله أنتوان غريزمان في الدقيقة 88 بعد أن ألغى هدف من فيليبي لويس تقدم سوسيداد عن طريق المهاجم ويليان جوزيه من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وانزلق غريزمان، الذي نشأ في أكاديمية سوسيداد قبل بيعه لأتلتيكو مقابل 25 مليون يورو في 2014، عند الزاوية البعيدة ليحول كرة بالرأس من ساؤول نيغيز إلى الشباك ويحافظ على آمال فريقه في سباق اللقب لكنه رفض الاحتفال.

وفي وقت لاحق يوم السبت يحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على أتلتيك بيلباو المتعثر على أمل أن يرفع رصيده إلى 30 نقطة مثل أتلتيكو مدريد.

كلمات دالّة

#أتلتيكو مدريد, #ريال سوسيداد, #الدوري الإسباني

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر