أتلتيكو يتغلب على ريال سوسيداد بصعوبة

قلص أتلتيكو مدريد الفارق مع برشلونة إلى ست نقاط بفضل هدف الفوز الذي سجله أنتوان غريزمان في الدقيقة 88 بعد أن ألغى هدف من فيليبي لويس تقدم سوسيداد عن طريق المهاجم ويليان جوزيه من ركلة جزاء في الشوط الأول.

وانزلق غريزمان، الذي نشأ في أكاديمية سوسيداد قبل بيعه لأتلتيكو مقابل 25 مليون يورو في 2014، عند الزاوية البعيدة ليحول كرة بالرأس من ساؤول نيغيز إلى الشباك ويحافظ على آمال فريقه في سباق اللقب لكنه رفض الاحتفال.

وفي وقت لاحق يوم السبت يحل ريال مدريد حامل اللقب ضيفا على أتلتيك بيلباو المتعثر على أمل أن يرفع رصيده إلى 30 نقطة مثل أتلتيكو مدريد.