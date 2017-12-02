أرسنال يستحوذ ويهاجم.. ومانشستر يونايتد ينتصر

تغلب مانشستر يونايتد على النقص العددي في صفوفه لأكثر من ربع ساعة وحافظ على انتصاره الثمين 3- 1 على مضيفه أرسنال يوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي ليواصل الشياطين الحمر انطلاقتهم الرائعة في المسابقة هذا الموسم ويعزز الفريق موقعه في المركز الثاني.



واستحوذ أرسنال على الكرة بما نسبته 75%، وهدد مرمى يونايتد 33 مرة، إلا أن الأخير لقن مضيفه درسا في كيفية استغلال الفرص وألحق بالمدفعجية الهزيمة الخامسة في الموسم الحالي ليبتعد أرسنال خطوة عن صراع المراكز الأولى بعدما تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس بفارق ثلاث نقاط أمام توتنهام وبفارق نقطة واحدة خلف ليفربول.



وأنهى مانشستر يونايتد الشوط الأول لصالحه بهدفين نظيفين سجلهما الإكوادوري لويس أنطونيو فالنسيا وجيسي لينغارد في الدقيقتين الرابعة و11 فيما أهدر أرسنال كل الفرص التي سنحت له في ظل ارتباك وتوتر لاعبيه وتألق الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر.



وفي الشوط الثاني ، سجل الفرنسي ألكسندر لاكازيت هدف إنعاش الآمال لأرسنال في الدقيقة 49 لكن الفريق استأنف بعدها مسلسل الفرص المهدرة ليمنح مانشستر الفرصة لتسجيل هدف الاطمئنان عن طريق لينغارد في الدقيقة 63 ليرفع مانشستر رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط خلف جاره مانشستر سيتي متصدر جدول المسابقة والذي يستضيف ويست هام في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



وفشل أرسنال في استغلال تفوقه العددي بعد طرد الفرنسي بول بوغبا نجم مانشستر يونايتد في الدقيقة 74 . وكان بوغبا صنع الهدفين الأول والثالث لمانشستر في هذه المباراة ليكون طرده بمثابة صفعة قوية للفريق.