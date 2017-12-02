أونزوي: كان بإمكان سلتا هزيمة برشلونة

أكد خوان أونزوي المدير الفني لفريق سلتا فيغو أن فريقه كان قادرا على تحقيق الفوز خلال المباراة التي انتهت بالتعادل 2 - 2 مع مضيفه برشلونة يوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقال أونزوي : حاولنا الضغط عليهم منذ البداية لإرباكهم... كانت أمامنا فرصة رائعة للفوز 3 - 2 ولكن برشلونة سنحت له فرص أيضا. ولهذا كانت لنتيجة عادلة.



وكان أونزوي مساعدا للمدرب لويس إنريكي على مدار المواسم الثلاثة الماضية والتي قاد فيها إنريكي فريق برشلونة للفوز بلقب الدوري مرتين.



ولدى سؤاله عن نجاح الألماني مارك أندري تير شتيغن حارس مرمى برشلونة في التصدي لأكثر من كرة في نهاية اللقاء ، قال أونزوي : إنه حارس استثنائي. إنه من أفضل الحراس إن لم يكن أفضلهم في الوقت الحالي. كنا نعلم هذا من خلال عملي معه سابقا في فريق برشلونة. برشلونة يمتلك حارسا متميزا سيستمر معه لسنوات طويلة.