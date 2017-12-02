السعودية أمام روسيا مرة أخرى.. ومصر للفوز على أوروغواي

التقت منتخبات السعودية، ومصر، والمغرب، وتونس، مع الفرق التي تواجدت معها ضمن مجموعات كأس العالم القادمة 2018 في روسيا.

وواجه المنتخب السعودي نظيره الروسي في لقاء ودي سابق، عام 1993، الذي أقيم على استاد الأمير سعود بن جلوي في مدينة الخبر، وانتهى اللقاء برباعية للأخضر تعاقب على تسجيلها حمزة إدريس، خالد مسعد، فهد المهلل، وديمتري جاليمين في مرماه، فيما سجل ألكسندر موستوفوي هدفي المنتخب الروسي.

ولعب الصقور الخضر لقاءين سابقين أمام المنتخب الأوروغوياني، وكان اللقاء الأول عام 2002، على استاد محمد بن فهد في الدمام، انتهى بفوز سعودي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وسجل أهداف السعودية عبيد الدوسري، هدفان، وعبدالله الواكد، فيما أحرز دييغو فورلان هدفا للأوروغواي، وفابيان أونيل الهدف الثاني لبلاده.

وكان اللقاء الثاني في مدينة الملك عبدالله في جدة، عام 2014، وانتهى بالتعادل بهدف لمثله، بعد أن أحرز حسن معاذ بالخطأ في مرماه، هدف التقدم للأوروغواي، قبل أن يحرز نايف هزازي هدف التعادل في الشباك الأوروغويانية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

وواجه المنتخب المصري نظيره الأوروغوياني مرة واحدة بشكل ودي عام 2006، وانتهى بهدفين دون مقابل للفريق السماوي، بهدف لدييغو غودين، قبل أن يضيف عبدالظاهر السقا الهدف الثاني بالخطأ في مرماه.

وتواجه منتخب تونس وإنجلترا مرتين سابقتين، كان أول لقاء عام 1990، بشكل ودي وانتهى بهدف لمثله، سجل هدف نسور قرطاج عبدالحميد الهرقال، فيما سجل للإنجليز ستيف بُل.

وكان ثاني وآخر لقاءات المنتخبين عام 1998، ضمن منافسات كأس العالم في فرنسا، وانتصر بها المنتخب الإنجليزي بهدفين دون رد أحرزهما آلان شيرر وبول سكولز.

وسبق أن تواجه المنتخب التونسي والبلجيكي 3 مرات، وكان أول لقاء عام 1992، في مباراة ودية انتهت بفوز تونسي، هدفين، سجلهما فوزي رويسي وجينو بالخطأ في مرماه، مقابل هدف بلجيكي عن طريق لويس أوليفيرا.

وكان اللقاء الثاني عام 2002 ضمن منافسات كأس العالم، وانتهى اللقاء بالتعادل بهدف لمثله عن طريق مارك فيلموتس لبلجيكا، ورؤوف بوزيان لتونس، فيما كان آخر لقاء جمع الفريقين عام 2014، في لقاء ودي انتهى بهدف دون رد لبلجيكا، أحرزه دريس ميرتينز.

ولم يتواجه منتخب نسور قرطاج مع منتخب بنما سابقا.

وسيلتقي المنتخب المغربي نظيره الإسباني من جديد، وهذه المرة في روسيا، ولم يلاقِ المغرب خصمه الإسباني سوى في مناسبتين، كان فيهما الفوز من نصيب "لا روخا".

والتقى المنتخبان مرتين سنة 1961، في إطار تصفيات كأس العالم 1962، بحيث انتصر منتخب إسبانيا على المغرب ذهابا في الدار البيضاء بهدف دون رد سجله لويس ديل سول، قبل أن يفوز عليه إيابا في "سانتياغو بيرنابيو" معقل ريال مدريد، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرزها مارسيلينو، ألفريدو دي ستيفانو، وإنريكي كويار، وسجل هدفي المغرب سلام رياحي وعبدالله بن بارك.

ولعب المنتخب المغربي أمام البرتغال في لقاء واحد ضمن منافسات كأس العالم 1986 التي أقيمت في المكسيك، وانتصر منتخب أسود الأطلسي بثلاثة أهداف أحرزها عبدالرزاق خيري، هدفين، وعبدالكريم كريمو، فيما أحرز ديامانتينو ميراندا هدف البرتغال الوحيد.

وسبق للمنتخب المغربي مواجهة نظيره الإيراني في لقاء واحد عام 2002، وانتهى اللقاء بتعادل بهدف لمثله، ضمن بطولة كأس LG.