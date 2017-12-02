بايرن يعود للانتصار.. ودورتموند يواصل نزيف النقاط

المصدر: برلين - د ب أ

عاد فريق بايرن ميونيخ لطريق الانتصارات وانتزع فوزا صعبا من ضيفه هانوفر 3 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا".

وشهدت أيضا هذه الجولة، فوز هوفنهايم على لايبزيغ 4 صفر وأوغسبورغ على ماينز 3 - 1 وفيردر بريمن على شتوتغارت 1 - صفر وتعادل باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند 1 - 1.

وتقدم بايرن ميونيخ بهدف سجله أرتورو فيدال في الدقيقة 17 وتعادل تشارليسون بنشوب لهانوفر في الدقيقة 35 ثم أضاف كينغسلي كومان الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 68 قبل أن يختتم روبرت ليفاندوفسكي أهداف بايرن في الدقيقة 86 من ركلة جزاء.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 32 في صدارة الترتيب ليعود لطريق الانتصارات بعدما تلقى الهزيمة في الجولة الماضية، فيما توقف رصيد هانوفر عند 19 نقطة في المركز العاشر.

ويعد هذا الفوز هو العاشر لبايرن ميونيخ في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في مباراتين أيضا، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة لهانوفر هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربع.

وفي المباراة الثانية، سقط فريق لايبزيغ في فخ الخسارة أمام مضيفه هوفنهايم 4 - صفر.

وسجل أهداف هوفنهايم ناديم أميري في الدقيقة 13 وسيرجي غنابري، في الدقيقتين 52 و62 ومارك أليكسندر أوت في الدقيقة 87.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد لايبزيغ عند 26 نقطة في المركز الثاني.

وفي المباراة الثالثة، فاز أوغسبورغ على ماينز 3 - 1.

وسجل أهداف أوغسبورغ ميكيل غريغوريتش في الدقيقة 22 وألفريد فينبوغاسون، هدفين، الأول من ركلة جزاء في الدقيقة 43 والثاني في الدقيقة 86، فيما سجل هدف ماينز جيرريت هولتمان في الدقيقة 85.

ورفع أوغسبورغ رصيده إلى 22 نقطة في المركز السابع وتوقف رصيد ماينز عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.

وفي المباراة الرابعة، انتزع فيردر بريمن فوزا صعبا من شتوتغارت 1 - صفر.

ويدين فيردر بريمن بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماكس كروز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

ورفع فيردر بريمن رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير، فيما توقف رصيد شتوتغارت عند 17 نقطة في المركز الثاني عشر.

وفي المباراة الخامسة، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت باير ليفركوزن مع بوروسيا دورتموند.

وتقدم باير ليفركوزن بهدف سجله كيفن فولاند في الدقيقة 30 وتعادل أندريه يارمولنكو لبوروسيا في الدقيقة 73.

واضطر ليفركوزن لاستكمال المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 41 بعد طرد ويندل ناسيمينتو بورغيس.

ورفع ليفركوزن رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثامن كما رفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 22 نقطة في المركز السادس.