برشلونة يتعثر بالتعادل أمام سلتا فيغو

المصدر: برشلونة - د ب أ

أهدر برشلونة نقطتين جديدتين وثمينتين في صراعه من أجل استعادة لقب الدوري الإسباني لكرة القدم وسقط في فخ التعادل 2 - 2 مع سلتا فيغو يوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في الصدارة بفارق خمس نقاط فقط أمام فالنسيا صاحب المركز الثاني والذي يحل ضيفا على خيتافي يوم الأحد في مباراة أخرى بنفس المرحلة.

والتعادل هو الثاني على التوالي لبرشلونة في الدوري الإسباني هذا الموسم حيث تعادل الفريق في المرحلة الماضية مع منافسه المباشر فالنسيا.

وكان سلتا فيغو البادئ بالتسجيل عن طريق ياغو أسباس في الدقيقة 20 ورد برشلونة بهدف التعادل عن طريق النجم الأرجنتيني المتألق ليونيل ميسي في الدقيقة 22 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1 - 1 .

وفي الشوط الثاني، تقدم برشلونة بهدف سجله لويس سواريز في الدقيقة 62 وتعادل ماكسيميليانو غوميز بهدف للضيوف في الدقيقة 70 ليرفع سلتا فيغو رصيده إلى 18 نقطة ويتقدم للمركز الثامن مؤقتا.