رونالدو: مجموعة البرازيل "مقبولة وفي المتناول"

وصف أسطورة كرة القدم البرازيلي رونالدو مجموعة منتخب بلاده في بطولة كأس لعالم 2018 في روسيا بأنها "مقبولة وفي المتناول".



وأوقعت قرعة المونديال الروسي ، والتي أجريت يوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو ، المنتخب البرازيلي على رأس المجموعة الخامسة التي ضمت معه منتخبات سويسرا وكوستاريكا وصربيا.



وأوضح رونالدو : يمكننا أن نسعد بهذه المجموعة. لدينا جميع المقومات التي تساعدنا على صدارة هذه المجموعة. هناك مجموعات أخرى أكثر تعقيدا مثل المجموعة الثانية التي تضم المنتخبين الإسباني والبرتغالي سويا. أعتقد أن مجموعتنا أكثر قبولا.



وخاض رونالدو مع المنتخب البرازيلي فعاليات أربع نسخ من بطولات كأس العالم حيث شارك في كل من نسخ 1994 بالولايات المتحدة و1998 بفرنسا و2002 بكوريا الجنوبية واليابان و2006 بألمانيا.



وقاد رونالدو المنتخب البرازيلي (راقصو السامبا) للفوز بلقب المونديال مرتين في 1994 و2002 .