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ستراسبورغ يفجر المفاجأة ويهزم باريس

المصدر: باريس - د ب أ
ستراسبورغ رفع رصيده إلى 18 نقطة
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فجر ستراسبورغ مفاجأة كبيرة وألحق بباريس سان جيرمان الهزيمة الأولى له في الموسم الحالي بعدما تغلب عليه 2 - 1 يوم السبت في المرحلة السادسة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم ليعرقل الانطلاقة الناجحة للفريق الباريسي.

وسجل نونو دا كوستا وستيفان باهوكين هدفي ستراسبورغ في الدقيقتين 13 و65 فيما أحرز كيليان مبابي هدف سان جيرمان في الدقيقة 42 .

ورفع ستراسبورغ رصيده إلى 18 نقطة ليقفز إلى المركز الرابع عشر بفارق الأهداف فقط خلف أميان وتروا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة وتجمد رصيد سان جيرمان عند 41 نقطة لكنه ظل في الصدارة بفارق عشر نقاط أمام مارسيليا.

كلمات دالّة

#باريس سان جيرمان, #نيمار, #ستراسبورغ

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