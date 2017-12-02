فالفيردي: إصابة أومتيتي تمزق عضلي

أكد إيرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني لكرة القدم أن الطاقم التدريبي يعتقد بأن الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع الفريق أصيب بتمزق عضلي في انتظار نتيجة الفحص الطبي والأشعة.



وخرج أومتيتي مصابا في وسط الشوط الثاني من مباراة فريقه التي انتهت بالتعادل 2- 2 مع ضيفه سلتا فيغو يوم السبت في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وتوقف أومتيتي فجأة خلال مطاردة مع اللاعب ياغو أسباس نجم سلتا فيغو لينطلق الأخير بالكرة ويمرر منها الكرة التي أحرز منها زميله ماكسيميليانو غوميز هدف التعادل الثمين للضيوف.



وبدا أن اللاعب يعاني من شد عضلي ، ولكن فالفيردي يعتقد أن إصابة اللاعب تمزق عضلي مشيرا إلى ضرورة انتظار نتيجة الفحص الطبي والأشعة لمعرفة حجم الإصابة.



وأشاد فالفيردي بأداء لاعبه جوردي ألبا الذي صنع الهدف الخامس في الموسم الحالي بتمرير الكرة إلى زميله الأرجنتيني ليونيل ميسي ليحرز منها هدف التعادل 1 - 1 لبرشلونة.