فيفا يبدأ المرحلة الثانية لبيع تذاكر المونديال

مع إجراء قرعة الدور الأول للبطولة يوم الجمعة في العاصمة الروسية موسكو، سيطرح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حزمة جديدة من تذاكر مباريات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا يوم الثلاثاء.

والسطور التالية توضح بعض المعلومات عن عملية بيع التذاكر للمونديال الروسي الذي تقام فعالياته من 14 يونيو إلى 15 يوليو المقبلين.

وقبل إجراء القرعة أمس، بلغ عدد التذاكر التي باعها فيفا نحو 750 ألف تذكرة ذهب أكثر من نصفها، 53 بالمئة، لمشجعين من روسيا كما شهدت عملية بيع التذاكر اهتماما وإقبالا كبيرا من المشجعين في الولايات المتحدة والبرازيل وألمانيا والصين والمكسيك وإسرائيل والأرجنتين وأستراليا وإنجلترا.

وتبدأ يوم الثلاثاء مرحلة جديدة من مراحل بيع تذاكر البطولة يستطيع المشجعون من خلالها تقديم طلبات ما يسمى "بتذاكر الفريق" وهو ما يعني طلب تذاكر لمباريات فريقهم، ويعلم المشجعون الآن مواعيد مباريات فرقهم في الدور الأول للبطولة.

ويمكن تقديم طلبات شراء التذاكر على موقع فيفا بالإنترنت، وتتراوح أسعار التذاكر بين 105 دولارات، نحو 89 يورو، و1100 دولار، نحو 932 يورو.

ويشعر الفيفا بالرضا لما أسفرت عنه المرحلة الأولى لبيع التذاكر، وقال فالك إيلر مدير إدارية المبيعات: الطلبات أظهرت وجود اهتمام كبير بكأس العالم، المشجعون الذين حصلوا على تذاكر، سيتسلمونها في منازلهم دون رسوم توصيل.

ويبلغ إجمالي عدد التذاكر للمباريات ال64 في المونديال الروسي 2.6 مليون تذكرة ولكنها لن تطرح بأكملها للبيع.

والمرحلة الثانية لبيع لتذاكر، والتي تنطلق يوم الثلاثاء، ستتضمن مرحلتين فرعيتين؛ الأولى من يوم الثلاثاء المقبل وحتى 31 يناير المقبل حيث يمكن للمشجعين خلاله تقديم طلباتهم على أن تجرى قرعة لتحديد الفائزين بحق شراء التذاكر من بين المتقدمين بالطلبات؛ والثانية ستكون بطرح التذاكر المتبقية للبيع خلال الفترة من 13 مارس إلى 13 أبريل المقبلين دون إجراء قرعة وإنما بأسبقية الطلب.

وفي 18 أبريل، ستتوافر تذاكر "اللحظة الأخيرة" على موقع فيفا بالإنترنت والتي ستباع أيضا بأسبقية الطلب.