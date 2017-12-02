كوتينيو يتألق ويقود ليفربول إلى اكتساح برايتون

واصل نجم كرة القدم البرازيلي فيليبي كوتينيو تألقه وقاد ليفربول لفوز جديد في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بتغلبه على مضيفه برايتون 5 - 1ليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من المسابقة.

وشهدت نفس المرحلة أيضا فوز إيفرتون على هيدرسفيلد تاون 2 - صفر وليستر سيتي على بيرنلي 1 - صفر وستوك سيتي على سوانسي سيتي 2 -1 وتعادل واتفورد مع توتنهام 1 -1 وويست بروميتش ألبيون مع كريستال بالاس سلبيا.



وعاند الحظ النجم المصري محمد صلاح في الفرص القليلة التي سنحت له أمام مرمى برايتون لكنه صنع هدفا وشارك في صنع الآخر مع زميله البرازيلي فيليب كوتينيو الذي سجل هدفين وصنع هدفين في المباراة ليقود اللاعبان الفريق إلى الفوز الثمين.



ورفع ليفربول رصيده إلى 29 نقطة بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي وهو الخامس له مقابل تعادل واحد في آخر ست مباريات خاضها بالبطولة وتقدم إلى المركز الرابع في جدول المسابقة بفارق نقطة واحدة فقط أمام أرسنال الذي يلتقي مانشستر يونايتد في وقت لاحق في مباراة أخرى بنفس المرحلة.



وافتتح إيمري تشان التسجيل في المباراة بهدف رائع لليفربول من ضربة رأس في الدقيقة 30 وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدفين الثاني والثالث لليفربول في الدقيقتين 32 و48 فيما سجل غلين موراي هدف حفظ ماء الوجه لبرايتون من ضربة جزاء في الدقيقة 51 ثم اختتم كوتينيو التسجيل في اللقاء بالهدفين الرابع والخامس لليفربول في الدقيقتين 87 و89 .