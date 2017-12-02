كيروش يطلب من الاتحاد الإيراني إقالته قبل كأس العالم

تحدى كارلوس كيروش مدرب إيران مسؤولي اتحاد كرة القدم في البلاد وطالبهم بإقالته إن لم تعجبهم انتقاداته العلنية للاستعدادات لكأس العالم في روسيا العام المقبل.

وستلعب إيران ضد البرتغال بلاد كيروش بالإضافة إلى إسبانيا والمغرب في المجموعة الثانية لكن مدرب ريال مدريد السابق جدد مطالبه لمسؤولي الاتحاد لتقديم مزيد من الدعم والمساندة لرغبة الفريق في التأهل لدور 16 في روسيا.

وقال المدرب البالغ عمره 64 عاما في فيديو نشره على حسابه على فيسبوك بعد إجراء القرعة أمس الجمعة في موسكو: أنا هنا لأقول إن إيران بحاجة لاستعدادات محلية استثنائية.

وأضاف: لا أهتم بالتهديدات وما يقومون به لمنعي من الحديث، الجماهير الإيرانية تستحق استعدادات استثنائية لكأس العالم، نريد الاعتماد على استعدادات استثنائية لتشريف البلاد واسعاد الجمهور.

وأكمل: يمكنهم إقالتي فلا أهتم لكن حان الوقت للتعبير عن رأيي لأن الجماهير الإيرانية تستحق ذلك واللاعبين أيضا يستحقون مساندة كاملة للاستعداد لهذه البطولة.

وسبق أن اصطدم كيروش بمسؤولي الاتحاد الإيراني بعد مطالبته بمساندة مالية ولوجيستية أكبر للفريق بعد أن أصبح أول منتخب آسيوي يتأهل لكأس العالم في يونيو.

لكن مساعد أليكس فيرغسون السابق يملك شعبية كبيرة وسط الجماهير الإيرانية بعد تأهل المنتخب للمرة الثانية على التوالي لنهائيات كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه.

وودعت إيران كل مشاركاتها الأربع السابقة من الدور الأول ووضع كيروش عينه على بلوغ دور الستة عشر في روسيا.

وقال عن المهمة التي تنتظر فريقه: القرعة مثيرة للغاية وجذابة ولا يمكن أن تكون أفضل، "اللعب ضد إسبانيا والبرتغال والمغرب هي فرصة رائعة للاعبي فريقي لإثبات جدارتهم بالتأهل للنهائيات".

وتابع: أنا واثق من أننا سنؤدي بشكل جيد، وسنكون منافسا صعبا كالعادة بغض النظر عما سيحدث في كل مباراة، أنا واثق من أن الجماهير ستكون فخورة وسعيدة بهذا الفريق.

واختتم: من وجهة نظر اللاعبين فأنا واثق من أنهم يشعرون بالحماس للعب ضد البرتغال وإسبانيا وأيضا المغرب لأن هذه فرصة فريدة ونادرة للاعبين الإيرانيين لمواجهة لاعبين رائعين وفرق رائعة كهذه المنتخبات.