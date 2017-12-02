من تشيلي إلى روسيا.. الموسيقى ثابتة في قرعة المونديال

بدأ استخدام الأغاني للمرة الأولى في قرعة كأس العالم 1962 الذي أقيم في تشيلي، ووصلت الموسيقى إلى قمة ذروتها في عام 1990 في إيطالياً، ووصولاً إلى ظهور المغنية الروسية ألسو في قرعة كأس العالم الأخيرة التي أقيمت في موسكو.

وأحيت المطربة الروسية ألسو (34 عاماً) حفل القرعة بالغناء بجانب عازف الغيتار نونو بيتانكو، وتعد ألسو واحدة من أشهر المغنيات الروسيات، كونها شاركت في مسابقة "يوروفيجن" للغناء عام 2000، وكانت المذيعة الرسمية لذات المسابقة عام 2009.

وفي كأس العالم 1990 بإيطاليا، تم استخدام أغنية وحيدة "ان استاتا إيتاليانا" أثناء القرعة، وغناها الإيطاليان إدواردو بيناتو وجيانا نانينني.

وأثناء قرعة كأس العالم 1994، التي أقيمت في مدينة لاس فيغاس الأميركية، أدى المطرب جيمس براون أغنيته الشهيرة "العيش في أميركا"، كما أدى ويلي نيلسون أغنيته "في الطريق مرة أخرى"، وشارك أيضا ستيفي ووندر، مغني البوب العالمي، في ذات الحفل.

واعتمدت نسخة كأس العالم 1998 في فرنسا، 3 أغان، إلا أن أبرزها كان للمطرب البورتوريكي ريكي مارتن، وهي أغنية "كأس الحياة" التي أداها المطرب أثناء القرعة.

أما في عام 2002 في كوريا الجنوبية واليابان، فكانت أغنية "بوم" للمطربة الأميركية أنستاسيا، هي الحدث الأبرز قبيل بدء مراسم القرعة لبطولة كأس العالم المقامة في القارة الآسيوية.

وأدى المطرب الإسباني، خوانيس، أغنيته "القميص الأسود" أثناء مراسم سحب قرعة كأس العالم 2006 في مدينة لايبزيغ الألمانية.

وفي عام 2010 بجنوب إفريقيا، غنى جوني كليغ، المطرب الجنوب الإفريقي، أثناء مراسم القرعة، كما قامت أنجيليك كيدجو، بغناء "أغولو"، وأيضا قامت فرقة محلية بتقديم عرض شمل بين الغناء والرقص قبل وبعد الانتهاء من القرعة.

وفي كأس العالم الأخير 2014 في البرازيل، أدى إيسيوني وإيميسيادا المخضرمة أولى الأغاني أثناء القرعة، كما قامت مارغاريث مينيزيس بغناء الأغنية الختامية بعد الانتهاء من القرعة.