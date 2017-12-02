يوفنتوس يلحق بنابولي خسارته الأولى

المصدر: روما - د ب أ

قلص فريق يوفنتوس الفارق الذي يفصله في صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم خلف مضيفه نابولي إلى نقطة واحدة بعدما فاز عليه 1 - صفر يوم الجمعة ضمن المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة نفسها تغلب فريق روما على ضيفه سبال 3 - 1.

وعلى ملعب سان باولو يدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز لمهاجمه الأرجنتيني غونزالو هيغواين الذي سجل هدف الحسم في الدقيقة 12.

ورفع يوفنتوس حامل اللقب في المواسم الستة الماضية رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف نابولي المتصدر.

وحقق يوفنتوس فوزه الثاني عشر هذا الموسم مقابل تعادل وحيد وهزيمتين فيما خسر نابولي للمرة الأولى هذا الموسم مقابل 12 انتصارا وتعادلين.