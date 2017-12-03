أولمبيك ليون يتغلب على كان بصعوبة

انتزع ليون فوزا صعبا من مضيفه كان 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما، يوم الأحد، في المرحلة السادسة عشر من الدوري الفرنسي لكرة القدم والتي شهدت أيضا تعادل سانت إتيان مع نانت 1 - 1.

وسجل هدفي ليون ماكسويل كورني وماريانو دياز في الدقيقتين العاشرة و54، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لكان إيفان سانتيني في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

ورفع ليون رصيده إلى 32 نقطة وقفز للمركز الثاني، مؤقتا، بفارق الأهداف أمام موناكو، فيما توقف رصيد كان عند 23 نقطة في المركز السابع.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 1 - 1 على المباراة التي جمعت سانت إتيان بضيفه نانت.

وتقدم سانت إتيان بهدف سجله فانسون باجو في الدقيقة، 38 وتعادل إيميليانو سالا لنانت في الدقيقة 61.

ورفع سانت إتيان رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف خلف بوردو ونيس صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر على الترتيب.

كما رفع نانت رصيده إلى 27 نقطة في المركز الخامس ،بفارق أربع نقاط خلف مرسيليا صاحب المركز الرابع، والذي يواجه مونبلييه في وقت لاحق من اليوم.