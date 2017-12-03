الإصابة تضرب إنييستا مجدداً

سيغيب أندريس إنييستا صانع ألعاب برشلونة الإسباني عن مباراة فريقه ضد سبورتينغ البرتغالي، الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بسبب الإصابة بحسب ما ذكر بيان فريقه الاحد.

وطلب إنييستا تبديله يوم السبت في مباراة سلتا فيغو التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري المحلي، لكنه قد يعود الى الفريق الكاتالوني لخوض مواجهة فياريال الاسبوع المقبل.

وقال برشلونة في بيان: أكدت الفحوص إصابة أندريس إنييستا بإجهاد في ربلة ساقه اليسرى.

وكان قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي قد أصيب بتمزق عضلي في المباراة عينها ايضا، وسيغيب شهرين عن فريقه، من بينها مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 23 ديسمبر.

ويتوقع ان يجري المدرب إرنستو فالفيردي تغييرات عدة الثلاثاء، بعد ضمان صدارة مجموعته والتأهل الى دور الـ16.