عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية رياضة رياضة عالمية

الإصابة تضرب إنييستا مجدداً

المصدر: برشلونة - فرانس برس
أندريس بعد خروجه من الملعب مصاباً
رابط مختصر

سيغيب أندريس إنييستا صانع ألعاب برشلونة الإسباني عن مباراة فريقه ضد سبورتينغ البرتغالي، الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا في كرة القدم بسبب الإصابة بحسب ما ذكر بيان فريقه الاحد.

وطلب إنييستا تبديله يوم السبت في مباراة سلتا فيغو التي انتهت بالتعادل 2-2 في الدوري المحلي، لكنه قد يعود الى الفريق الكاتالوني لخوض مواجهة فياريال الاسبوع المقبل.

وقال برشلونة في بيان: أكدت الفحوص إصابة أندريس إنييستا بإجهاد في ربلة ساقه اليسرى.

وكان قلب الدفاع الفرنسي صامويل أومتيتي قد أصيب بتمزق عضلي في المباراة عينها ايضا، وسيغيب شهرين عن فريقه، من بينها مواجهة الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 23 ديسمبر.

ويتوقع ان يجري المدرب إرنستو فالفيردي تغييرات عدة الثلاثاء، بعد ضمان صدارة مجموعته والتأهل الى دور الـ16.

كلمات دالّة

#برشلونة, #سلتا فيغو, #إنييستا, #أومتيتي

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر