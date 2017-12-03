برشلونة يخسر جهود أومتيتي ثمانية أسابيع

قال برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أنه سيفقد جهود المدافع سامويل أومتيتي لثمانية أسابيع بعد تعرض لاعب منتخب فرنسا لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 2 - 2 مع سيلتا فيغو يوم السبت مما يعني غيابه عن القمة ضد ريال مدريد يوم 23 ديسمبر.

وتعني إصابة أومتيتي أن برشلونة سيكون عليه الاعتماد على توماس فرمايلين المبتلى بالإصابات ليكون شريك جيرارد بيكي في قلب الدفاع لحين التعافي المتوقع لخافيير ماسكيرانو من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية خلال الشهر الحالي.

وخاض فرمايلين، الذي حل بديلا لأومتيتي أمام سيلتا، مباراة واحدة فقط في الدوري ضمن التشكيلة الأساسية هذا الموسم.

وجاءت الإصابة في فترة مهمة بالمباراة عندما كان أومتيتي يلاحق ياغو أسباس مهاجم سيلتا قبل أن يمرر الكرة إلى ماكسي غوميز ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 70.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: خسارة سامويل الآن فادحة فقد كان في حالة رائعة.

وأضاف: الإصابة كلفتنا هدفا وتراكمت الكوارث إذ تسببت في تعادل وإصابة.