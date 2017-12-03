إنتر ينصب مهرجان أهداف في مرمى كييفو

أشعل إنتر صراع المنافسة على قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما ارتقى إلى صدارة البطولة، عقب فوزه الساحق 5 - صفر على ضيفه كييفو اليوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر للمسابقة.

وأسفرت باقي المباريات التي جرت يوم الأحد بالمرحلة ذاتها عن فوز فيورنتينا على ضيفه ساسولو 3 - صفر، فيما تعادل بولونيا مع ضيفه كالياري 1 - 1.

وارتفع رصيد إنتر، الذي حقق فوزه الخامس خلال مبارياته الست الأخيرة في البطولة، إلى 39 نقطة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه نابولي، الذي تراجع للمركز الثاني، وبفارق نقطتين أمام يوفنتوس، صاحب المركز الثالث، حامل اللقب في المواسم الستة الأخيرة.

في المقابل، تجمد رصيد كييفو عند 20 نقطة في المركز الثاني عشر، علما بأن هذه هي الخسارة الخامسة التي تلقاها الفريق في المسابقة هذا الموسم، مقابل خمسة انتصارات وخمسة تعادلات.

وافتتح إيفان بيريسيتش التسجيل لإنتر في الدقيقة 23، قبل أن يضيف ماورو إيكاردي الهدف الثاني في الدقيقة 39، لينفرد بصدارة هدافي البطولة برصيد 16 هدفا، بفارق هدفا أمام أقرب ملاحقيه تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو.

وعاد بيريسيتش لهز الشباك مجددا، بعدما أضاف الهدف الثالث لإنتر في الدقيقة 57، فيما أضاف ميلان سكيرينيار الهدف الرابع في الدقيقة 60.

وواصل بيريسيتش تألقه بعدما اختتم مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الخامس لإنتر وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، ليحرز، هاتريك، اللقاء وينصب نفسه بطلا للمباراة دون منازع.

ويأتي هذا الفوز، ليمنح إنتر، الفريق الوحيد الذي مازال محافظا على سجله خاليا من الهزائم في البطولة، قوة دفع قوية قبل مواجهته المرتقبة مع مضيفه يوفنتوس يوم السبت في المرحلة المقبلة، والتي ربما تحدد نتيجتها شكل المنافسة على اللقب هذا الموسم.