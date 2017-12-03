حارس بينيفينتو يقود فريقه للنقطة الأولى أمام ميلان

استغل بينفينتو النقص العددي في صفوف ضيفه ميلان وانتزع تعدلا ثمينا 2 - 2 معه في الوقت القاتل من مباراتهما يوم الأحد في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم ليحصد بينفينتو النقطة الأولى له في المسابقة هذا الموسم.

وأهدر ميلان فرصة ذهبية لاستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة واستقبلت شباكه هدف التعادل في الوقت بدل الضائع ليكون التعادل والثاني على التوالي ويفشل الفريق في تحقيق الفوز للمباراة الثالثة على التوالي في المسابقة.

ورفع ميلان رصيده إلى 23 نقطة لينفرد بالمركز السابع بفارق نقطة واحدة فقط أمام أتالانتا علما بأنه خاض اليوم أول مباراة رسمية له تحت قيادة مدربه الجديد جينارو غاتوسو الذي تولى المسؤولية خلفا للمدرب فنشنزو مونتيلا بسبب سوء نتائج الفريق في الفترة الماضية.

وفي المقابل، حصد بينفينتو نقطة ثمينة هي الأولى له في الموسم الحالي لكنه لا يزال قابعا في قاع جدول المسابقة حيث خسر جميع المباريات الـ14 التي خاضها قبل هذه المباراة.

وأنهى ميلان الشوط الأول لصالحه بهدف سجله جياكومو بونافينتورا في الدقيقة 38 وتعادل جورجي بوسكاس لأصحاب الأرض في الدقيقة 50.

وأعاد نيكولا كالينيتش التقدم لميلان بهدف في الدقيقة 57 ولكنه تلقى صدمة كبيرة في الدقيقة 75 لطرد مدافعه أليسيو رومانيولي بعد تلقيه الإنذار الثاني في المبراة.

واستغل بينفينتو التفوق العددي وكثف ضغطه الهجومي على ميلان ليحرز هدف التعادل بتوقيع حارس مرماه ألبرتو برينيولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.