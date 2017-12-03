قطار فالنسيا يتوقف في محطة خيتافي

ألحق فريق خيتافي الهزيمة الأولى بفريق فالنسيا في الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، بعد أن تغلب عليه 1 - صفر يوم الأحد ،في الجولة الرابعة عشر من الدوري.

ويدين خيتافي بالفضل في هذا الفوز للاعب ماركيل بيرغارا الذي احرز هدف المباراة في الدقيقة 66. وأكمل فريق خيتافي المباراة بعشرة لاعبين منذ طرد ماورو أرامباري في الدقيقة 25.

ورفع خيتافي رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثامن، بفارق الأهداف أمام ريال سوسيداد، فيما توقف رصيد فالنسيا عند 31 نقطة في المركز الثاني بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.

يذكر أن هذه الخسارة هي الأولى لفالنسيا هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في أربع مباريات، فيما يعد هذا الفوز هو الخامس لخيتافي هذا الموسم مقابل الخسارة في خمس نقاط والتعادل في أربع مباريات.