ريال مدريد يرفض استغلال تعثر برشلونة ويتعادل مع بلباو

فشل فريق ريال مدريد في استغلال تعثر منافسه التقليدي برشلونة، وسقط في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه أتلتيك بلباو يوم السبت في الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورغم سيطرة الريال على مجريات اللعب في أغلب الأوقات ومحاولاته المستمرة لتسجيل الأهداف لكنه فشل في فك شفرة دفاع بلباو ليحصل كل منهما على نقطة. وأنهى الريال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد سيرخيو راموس في الدقيقة 86.

ورفع الريال رصيده إلى 28 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف أمام إشبيلية، كما رفع بلباو رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر بفارق الأهداف أمام إيبار.

وكان الريال يمني النفس باستغلال تعثر برشلونة أمام سلتا فيجو بعد ان تعادلا 2-2 في وقت سابق وتحقيق الفوز لتقليص الفارق بينهما إلى ست نقاط لكنه لم يتمكن من هذا ليصبح الفارق ثماني نقاط.

يذكر أن هذا التعادل هو الرابع للريال هذا الموسم مقابل الفوز في ثماني مباريات والخسارة في مباراتين ، فيما يعد هذا التعادل هو الخامس لبلباو مقابل الفوز في ثلاث مباريات والخسارة في ست.