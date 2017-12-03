ليغانيس يقلب الطاولة على فياريال ويهزمه بثلاثية

قلب ليغانيس تأخره بهدف إلى فوز ثمين ومتأخر 3 - 1 على فياريال يوم الأحد في المرحلة الرابعة عشر من الدوري الإسباني لكرة القدم.

واستعاد ليغانيس نغمة الانتصارات بعد أربع هزائم متتالية في المسابقة ليرفع رصيده إلى 20 نقطة ليقفز إلى المركز السابع بفرق نقطة واحدة فقط خلف فياريال لذي مني بالهزيمة الثانية على التولي في المسابقة. وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم تقدم دانيال رابا بهدف لفياريال في الدقيقة 60 .

وجاء الرد قاسيا من ليغانيس بثلاثة أهداف متتالية سجلها دييغو ريكو ونبيل الزهر وغابرييل أبيلت في الدقائق 72 و81 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.