مورينيو: دي خيا أفضل حارس في العالم

اعتبر جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد أن حارسه الإسباني ديفيد دي خيا هو الأفضل في العالم بعدما عادل رقما قياسيا في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الانتصار 3-1 على أرسنال السبت.



وأنقذ دي خيا 14 محاولة على مرماه، منها تصديات مذهلة، بعدما دفع أرسنال بكل قوته الهجومية عقب استقبال هدفين في أول 11 دقيقة من المواجهة المرتقبة في ستاد الإمارات اللندني.



وقال مورينيو بعدما قلص الفارق مع مانشستر سيتي المتصدر إلى خمس نقاط: قلت له بعد المباراة إن ما شاهدته هو الأفضل في العالم من حارس مرمى. يحتاج الفريق إلى أن يكون الحارس حاضرا عندما يحتاجه.



وأنقذ دي خيا فرصتين من هيكتور بيلرين وسياد كولاشيناتس قبل نهاية الشوط الأول كما أبعد محاولة أخرى من روميلو لوكاكو، وفي الشوط الثاني واصل إحباط أرسنال وتصدى بشكل مذهل لمحاولة ألكسندر لاكازيت ثم منع أليكسيس سانشيز من التسجيل من مدى قريب.



ونجح حارسان فقط في إنقاذ 14 محاولة خلال مباراة واحدة في الدوري الإنجليزي وهما تيم كرول مع نيوكاسل يونايتد أمام توتنهام هوتسبير في نوفمبر 2013 وفيتو مانوني مع سندرلاند أمام تشيلسي في أبريل نيسان 2014.





وسجل جيسي لينجارد هدفين ليونايتد وأضاف أنطونيو فالنسيا هدفا ليحقق الفريق الانتصار وهو أول فوز لمورينيو خارج أرضه على فريق من الستة كبار منذ شغل منصبه في أولد ترافورد.



وجاء الأداء ليمثل ردا مناسبا للمنتقدين لأداء يونايتد خارج أرضه وبأنه يلجأ إلى الدفاع المتكتل بعيدا عن ملعبه أمام الفرق الكبيرة.



وقال مورينيو الذي كان فريقه قد سجل هدفا واحدا فقط في آخر سبع مباريات خارج أرضه في ضيافة مانشستر سيتي وليفربول وأرسنال وتوتنهام وتشيلسي: أعتقد أنها كانت مباراة رائعة. لو كنت في المدرجات أو في المنزل لحزنت على انتهاء اللقاء، لكن وضعي مختلف لأني كنت أرغب في الفوز وكنت أريد انتهاء المباراة.