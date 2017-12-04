أنشيلوتي لا يريد تدريب منتخب إيطاليا

أكد كارلو أنشيلوتي الذي تردد أسمه للشراف على منتخب إيطاليا لكرة القدم، أنه ليس مهمتا بهذا المنصب وأنه يفضل الاستمرار بتدريب الأندية.

وأوضح كارلو في برنامج "لا دومينيكا سبورتيفا" الرياضي يوم الأحد: الاتحاد اتصل بي للقيام بدور مدرب المنتخب، لكني لا أريد تبديل مهنتي.

وأوضح انشيلوتي الذي درب يوفنتوس وميلان الإيطاليين وتشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني: سيكون حلما لي الجلوس على مقاعد احتياطي المنتخب، لكن أن أكون مدربا لناد شي، وأن اكون مديرا فنيا لمنتخب شيء آخر. أريد أن استمر في تدريب الأندية.

ولم يعين الاتحاد الإيطالي خلفا للمدرب جان بييرو فنتورا الذي أقيل من منصبه بعد فشل المنتخب في التأهل إلى نهائيات مونديال 2018 في روسيا للمرة الثالثة في تاريخه، وخروجه من الملحق الأوروبي على يد السويد.

وكان أنشيلوتي الذي أحرز دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، الخيار الأول لخلافة فنتورا عند رئيس الاتحاد كارلو تافيكيو الذي أرغم بدوره على الاستقالة.

واعتبر أنشيلوتي أن كرة القدم الإيطالية تعاني من مشاكل جدية،وزاد: لا أعتقد بأني أستطيع حلها بمفردي. كالعادة، نرمي الأخطاء على المدرب لكن الأمور لا تستقيم هكذا. هناك مشكلة بنيوية. فعلى سبيل المثال، لماذا نحن البلد الأوروبي الوحيد الذي فيه ملاعب ليست بالمستوى المطلوب ويبقى نصفها فارغا؟. بالتأكيد، هذا ليس من أخطاء فنتورا.

ولا يقوم أنشيلوتي بأي عمل منذ اقالته من تدريب بايرن ميونخ بطل ألمانيا على خلفية الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي صفر-3 في دور المجموعات من دوري أبطال اوروبا على ملعب بارك دو برانس في العاصمة الفرنسية، علما بأن الفريقين يلتقيان إيابا الثلاثاء على استاد أليانز أرينا في ميونخ.