إراحة إبراهيموفيتش وماتيتش عن مواجهة سسكا موسكو

قال البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد إن الفريق سيفتقد جهود الثنائي نيمانيا ماتيتش وزلاتان إبراهيموفيتش في مواجهة سسكا موسكو الروسي يوم الثلاثاء على ملعب أولد ترافورد في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخرج ماتيتش لاعب وسط صربيا مصابا في مواجهة واتفورد الأسبوع الماضي لكنه لعب أساسيا في انتصار يونايتد 3 - 1 على أرسنال في الدوري يوم السبت.

وقال مورينيو إنه لن يجازف بالدفع باللاعب البالغ من العمر 29 عاما في المباراة التي يحتاج يونايتد للخروج منها بنقطة ليضمن صدارة المجموعة الأولى.

وأبلغ مورينيو مؤتمرا صحفيا يوم الإثنين: ماتيتش مصاب وعندما أقول أنه مصاب فإنه يكون كذلك بالفعل، لن أدفع به غدا، ماتيتش سيغيب.

وأضاف: هناك لاعبان آخران يشاركان في كل مباراة ويحتاجان إلى راحة أيضا، الشيء الأكثر أهمية أن هناك لاعبين آخرين يستحقون الحصول على فرصة للمشاركة.

وأكد مورينيو أن إبراهيموفيتش سيحصل على راحة في إطار برنامج إعادة تأهيل يخضع له منذ عودته من إصابة طويلة في الركبة.

وخاض اللاعب البالغ من العمر 36 عاما أربع مباريات كبديل الشهر الماضي لكنه استبعد من مباراة أرسنال.

وأضاف مورينيو: يحتاج زلاتان في بعض الأحيان إلى تدريبات شاقة على العضلات المؤثرة على الركبة التي يعاني فيها بعض المشاكل.

وتابع: يقوم بعمل رائع ويقسم وقته بين صالة الألعاب الرياضية والملعب، سيغيب مرة أخرى غدا لكنه سيعود إلى المنافسات بعد مباراة سسكا.

ورفض مورينيو الكشف عما إذا كان النادي طعن على عقوبة إيقاف بول بوغبا بعدما حصل لاعب الوسط على بطاقة حمراء مباشرة بسبب التحام عنيف مع لاعب من أرسنال.

وقال مورينيو: لا يعاني من الإيقاف في دوري الابطال، سيلعب غدا، بالطبع يشعر بإجهاد لأنه خاض مباراة كبيرة مطلع الأسبوع ولم يكن أمامه الكثير من الوقت للاستعداد لمباراة سسكا، لكنه سعيد جدا باللعب من أجل مواصلة التحسن، منذ عودته من إصابة وهو يقدم عروضا رائعة.

ويستضيف يونايتد غريمه مانشستر سيتي يوم الأحد وأمامه فرصة لتقليص الفارق إلى خمس نقاط في الصدارة.