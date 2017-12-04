الإصابة تبعد كاسترو دورتموند عن الملاعب عدة أسابيع

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الإثنين أن لاعب خط وسطه غونزالو كاسترو سيغيب عن الملاعب لعدة أسابيع بسبب إصابة في الكاحل.

وأوضح النادي أن كاسترو تعرض لتمزق في أربطة الكاحل الأيمن خلال المباراة التي انتهت بتعادل الفريق مع باير ليفركوزن 1 - 1 يوم السبت ضمن منافسات الدوري الألماني ولن يعود للمشاركة قبل عدة أسابيع وكذلك أصيب ماكسيميليان فيليب في الركبة خلال المباراة نفسها وقد ذكر النادي أن التشخيص النهائي لحالته لن يتضح قبل يوم الثلاثاء.

وكان دورتموند قد حقق بداية قوية في الموسم وتصدر البوندسليغا لكنه تراجع إلى المركز السادس حاليا، بعد سبع مباريات متتالية دون أي انتصار.