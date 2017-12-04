إنجلترا تتمسك بساوثغيت حتى لو فشل في المونديال

أبدى مارتين غلين الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ثقة هائلة بالمدرب غاريث ساوثغيت المدير الفني للمنتخب الأول مؤكدا أنه آمن في منصبه بغض النظر عما سيحققه الفريق في نهائيات كأس العالم 2018 المقبلة بروسيا.

وكانت قرعة المونديال التي سحبت يوم الجمعة، قد أوقعت المنتخب الإنجليزي في المجموعة السابعة مع منتخبات بلجيكا وتونس وبنما. وقال غلين، إنه حتى في حالة تكرار سيناريو مونديال 2014 وخروج المنتخب الإنجليزي من دور المجموعات، فإن ساوثغيت سيستمر في منصبه.

ونقلت وسائل إعلام عن غلين قوله يوم الإثنين: لا أحد يريد أن يحقق نتائج سيئة في كأس العالم، لكننا واثقون من أن غاريث هو الرجل المناسب لقيادة منتخبنا في البطولات المقبلة.

وعين ساوثغيت مديرا فنيا للمنتخب الإنجليزي في نوفمبر 2016 بعقد لمدة أربعة أعوام، خلفا للمدرب السابق للفريق سام ألارديس. وقال غلين: كأس العالم تشكل ساحة مهمة حقا لتطور منتخبنا، غاريث مرتبط بعقد طويل المدى.