بوكيتينو: توتنهام هو نفسه الذي لعب الموسم الماضي

نفى ماوريسيو بوكيتينو مدرب توتنهام هوتسبير أن يكون مستوى فريقه تراجع عن العام الماضي مضيفا أنه يقدم الدعم اللازم لخروج توتنهام من كبوته الحالية والعودة بشكل أقوى في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويحتل توتنهام المركز السادس بفارق 18 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر وخسر أربع من 15 مباراة هذا الموسم وهو إجمالي عدد الهزائم التي تجرعها على مدار الموسم الماضي كاملا عندما احتل المركز الثاني، ولم يذق توتنهام طعم الفوز في آخر أربع مباريات.

ورغم الأداء الضعيف في الدوري الممتاز فإن توتنهام قدم عروضا أفضل هذا الموسم مقارنة بالموسم السابق في دوري أبطال أوروبا وبلغ مرحلة خروج المغلوب بعد تصدر مجموعته.

ويرى بوكيتينو أن اتساع الفجوة بين الفريقين ترجع إلى تفوق سيتي أكثر من تراجع توتنهام.

وقال بوكيتينو لوسائل إعلام بريطانية: قد نكون متأخرين هذا الموسم بثلاث نقاط عن المرحلة نفسها من العام الماضي وأنهينا دور المجموعات على قمة مجموعتنا في دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: مانشستر سيتي وسع الفارق لكنني أثق في قدرة الفريق على إثبات نفسه والاعتبار مما جرى منذ بداية هذا الموسم.

ويواجه توتنهام ضيفه ستوك سيتي في الجولة المقبلة من الدوري الممتاز على أن يختار من يشغل مركز قلب الدفاع بين ثلاثة لاعبين فقط هم يان فيرتونغن وإريك داير وخوان فويث بسبب طرد دافينسون سانشيز في تعادل يوم السبت أمام واتفورد 1 - 1.

ولم يحدد المدافع توبي ألدرفيريلد موعدا للعودة من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لحقت به في فوز توتنهام على ضيفه بروسيا دورتموند في دوري الأبطال الشهر الماضي، وينتظر إجراء فحوصات ومسح بالأشعة خلال أسبوعين لتقييم الحالة.

وقال ألدرفيريلد لوسائل إعلام بلجيكية: أصبت بتمزق عضلي خطير، توجد فرصة كبيرة لعودة الإصابة، لقد أجرى مسحا بالأشعة خلال أسبوعين لنرى كيف تسير الأمور، كل ما أستطيع عمله هو محاولة العودة إلى الملاعب في أسرع وقت ممكن.

واختمم بوكيتينو: إذا كان التمزق كاملا سأجري جراحة وسيستغرق الأمر 14 أسبوعا للتعافي، ولهذا السبب فإننا نحاول معرفة كيفية التعامل مع الموقف.

ويستضيف توتنهام فريق أبويل نيقوسيا في آخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء قبل أن يستضيف ستوك سيتي صاحب المركز 13 في الدوري السبت.