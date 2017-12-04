تأجيل مباراة توتنهام وويست هام لضمان سلامة الجماهير

قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم يوم الإثنين إنها قررت تأجيل المباراة المقررة بين فريقي العاصمة توتنهام هوتسبير وويست هام يونايتد ليلة العام الجديد إلى الرابع من يناير المقبل خوفا على سلامة الجمهور.

وجاء قرار الرابطة بالتأجيل بعد أن أوصت مجموعة السلامة الاستشارية في ستاد ويمبلي اللندني بألا يزيد عدد جمهور المباراة في الموعد الأول عن 43 ألف مشجع وهو أقل من نصف السعة الاستيعابية للملعب اللندني الشهير.

وقالت الرابطة في بيان: اختارت الرابطة هذه المباراة المقررة في 31 ديسمبر في ظل توقعات بإمكانية امتلاء الملعب عن آخره بالجمهور في هذا التوقيت.



وأضاف البيان :لكن ورغم سعي جميع الأطراف لتأمين حدوث ذلك أوصت مجموعة السلامة الاستشارية في ستاد ويمبلي بحضور 43 ألفا فقط على أقصى تقدير.

والسبب الرئيسي وراء القرار هو قضايا تتعلق بالنقل والمواصلات وخاصة بالنسبة لمحطات مترو الأنفاق المحلية.