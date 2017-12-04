تمثال ميسي يتعرض للتخريب مجدداً

من الطبيعي أن يتعرض ليونيل ميسي مهاجم الأرجنتين لهجوم من جانب مدافعي الفرق المنافسة على أرض الملعب لقطع الكرة لكن تمثاله الموجود في العاصمة الأرجنتينية تعرض هو الآخر لهجوم أكثر شراسة للمرة الثانية هذا العام.



وتعرض تمثال مهاجم برشلونة المصنوع من البرونز والمنصوب في ممشى باسيو دي لا غلوريا (ممر المجد) في بوينس أيرس للتخريب مجددا يوم الإثنين حيث كسر من منطقة كاحل القدمين وألقي جسد التمثال على الرصيف.



وبقيت الكرة ملتصقة بقدم اللاعب اليسرى فوق قاعدة التمثال وكأنها إشارة محتملة إلى صعوبة انتزاع الكرة من بين قدمي ميسي عندما يكون في الملعب.



وتعرض التمثال لأكثر من عملية تخريب منذ أن وضع في يونيو 2016 وشطر إلى نصفين وتم فصل الجزء العلوي من جسد اللاعب وذراعيه ورأسه في يناير الماضي.



وسجل ميسي، الحائز على لقب أفضل لاعب في العالم خمس مرات، ثلاثة أهداف في مرمى الاكوادور في آخر جولات تصفيات مجموعة أميركا الجنوبية في الأول الماضي ليضمن تأهل بلاده إلى نهائيات كأس العالم في روسيا 2018.



لكن بعض مشجعي الأرجنتين يعتقدون أن اللاعب البالغ من العمر 30 عاما قدم أداء محبطا مع الأرجنتين وأخفق في قيادة المنتخب للفوز بكأس العالم أو كأس كوبا أمريكا.



وخسرت الأرجنتين بقيادة ميسي أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم 2014 كما خسرت أمام تشيلي في نهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.