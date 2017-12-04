دورتموند يفسخ عقد الكوري بارك جو هو

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم يوم الإثنين فسخ عقد لاعبه الكوري الجنوبي بارك جو هو، ليرحل عن صفوف الفريق بدون مقابل.

وشارك بارك، 30 عاما، الذي يمكنه اللعب في الدفاع أو خط الوسط، في عدد قليل من المباريات منذ انضمامه إلى دورتموند قادما من ماينز في 2015. وفي الموسم الحالي، كان بارك متواجدا بشكل كبير ضمن الاحتياطيين تحت قيادة المدير الفني بيتر بوش.

ويمكن لبارك، الذي خاض 32 مباراة دولية، الانضمام لأي فريق أخر في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وهو ما يسعى إليه من أجل تعزيز فرصته في المشاركة بنهائيات كأس العالم 2018.