ريال مدريد يجدد الثقة بزيدان وكريستيانو رونالدو

قالت صحيفة "ماركا" الإسبانية يوم الإثنين أن إدارة نادي ريال مدريد ترى أنه حان الوقت لدعم المدرب الفرنسي زين الدين زيدان وتجديد الثقة به وذلك للمرة الأولى منذ عامين، بعد تنامي الشائعات والشكوك حول مستقبله مع الفريق الأول لكرة القدم بسبب سوء النتائج.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن إدارة النادي الملكي ترغب في فعل الشيء نفسه مع أيقونة الفريق، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي قاد الفريق إلى العديد من النجاحات سواء في الماضي أو مؤخرا.

وإذا كانت الأمور داخل ريال مدريد تبدو مثيرة للشك والريبة بالنسبة للجماهير خارج جدران النادي، إلا إنها واضحة بشكل كبير لمجلس إدارته، الذي يرى أنه يجب دعم زيدان وفريقه خلال الفترة المقبلة.



وتحدث فلورينتيو بيرز بكل وضوح يوم الأحد عن وضع زيدان الذي قال عنه: إنه أفضل مدرب لريال مدريد، لقد ولد للقيام بهذا.



وليس بيريز وحده هو من يفكر بهذه الطريقة، ولكن يشبهه في هذا كل شخص موجود في أحد مواقع المسؤولية في ريال مدريد. وأوضحت الصحيفة أن مسؤولي ريال مدريد لا ينظرون إلى زيدان بعين الشك والريبة على الإطلاق، ويأملون في عودة الفريق إلى مسيرة الانتصارات مرة أخرى مع المدرب الفرنسي.



ويواجه زيدان موقفا جديدا بالنسبة له يحدث معه للمرة الأولى منذ جلوسه على مقعد المدير الفني لريال مدريد بعد فترة مزدهرة مليئة بالانتصارات والألقاب بدأت مع مطلع العام 2016.



ولكن الصورة الحالية مغايرة تماما حيث بدأت سهام الانتقادات تسقط على رأس زيدان بسبب قراراته الفنية، ولهذا ترى إدارة ريال مدريد أن الوقت قد حان لتقديم الدعم للمدير الفني الفرنسي.