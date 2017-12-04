كلوب: غياب ماتيب لن يطول

أكد يورغن كلوب، مدرب ليفربول الإنجليزي، غياب المدافع المصاب جويل ماتيب عن مباراة فريقه الأخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم يوم الأربعاء أمام سبارتاك موسكو الروسي.

ورغم ذلك أشار المدرب الألماني إلى أن فترة غياب ماتيب المصاب في العضلات ربما تكون أقل مما توقع في البداية.

وأصيب ماتيب (26 عاما)، وهو ضمن التشكيلة الدائمة لليفربول خلال فوز فريقه 3 - صفر على ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز في الأسبوع الماضي، واعتقد في البداية أنه سيغيب عن الملاعب مدة شهر.

ونقل موقع ليفربول الرسمي على الإنترنت عن المدرب كلوب قوله: أصيب في العضلات، لا أعرف على وجه التحديد مدة غيابه، لكنه بالتأكيد لن يشارك في مباراة الأربعاء.

وأضاف كلوب: لمدة شهر، لا أعتقد ذلك، لكن كما هو الحال دوما يمكن ذلك، علينا الانتظار، لكن من المحتمل أن تكون المدة أقل من ذلك، لننتظر ونرى.

وخلال غياب ماتيب كان لاعبا الوسط جورجينيو فينالدوم وإيمري تشان جزءا من خط الدفاع الثلاثي خلال فوز ليفربول 5 - 1 على برايتون أند هوف ألبيون في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

ويحتل ليفربول المركز الرابع بين فرق الدوري الإنجليزي الممتاز وسيستضيف جاره إيفرتون العاشر في الترتيب في قمة محلية يوم الأحد.