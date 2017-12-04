كونتي: هازارد لم يصل لقمة مستواه بعد

قال أنتونيو كونتي مدرب تشيلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إن إيدين هازارد صانع لعب الفريق لم يبلغ ذروة أدائه حتى الآن معبرا عن دعمه الكامل للدولي البلجيكي ليصبح واحدا من أفضل اللاعبين في العالم.

وساهم هازارد في مسيرة تشيلسي الناجحة منذ انضمامه في 2012، وأحرز هدفين في الفوز 3 - 1 على نيوكاسل يونايتد يوم السبت ليرفع رصيده من الأهداف إلى ثمانية إضافة إلى صناعة ستة آخرين في 18 مباراة في كل المسابقات هذا الموسم.

وقال كونتي لوسائل إعلام بريطانية: أعتقد أن هازارد لم يبلغ ذروة أدائه بعد، وأعتقد أن عليه الكثير، لتحسين أدائه.

وأضاف: من المهم أن يعمل ويبذل مجهودا كبيرا، في كل مران يؤديه من أجل إثبات نفسه حينها ينال هذا القدر من الأداء.

وأكمل: تصير على القمة فقط عندما تفوز لأول مرة بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب أو تفوز بدوري أبطال أوروبا أو بكأس العالم، وحتى تحين هذه اللحظة فأنت لاعب عظيم.

ويدعم المدرب الإيطالي توقيع هازارد، 26 عاما، وثيبو كورتوا حارس المرمى عقدا جديدا مع تشيلسي.

وقال: سأكون سعيدا للغاية عندما يوقعان على العقد، إنهما لاعبان رائعان أثبتا جدارتهما وسيكون من الرائع استمرارهما مع الفريق.

وفاز تشيلسي في ست من آخر سبع مباريات في الدوري باستثناء تعادل واحد مع ليفربول ويحتل المركز الثالث بفارق 11 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

وحث سيسك فابريغاس لاعب الوسط فريقه تشيلسى على مواصلة الأداء القوي وملاحقة سيتي على الصدارة.

وقال فابريغاس لتلفزيون تشيلسي: من المهم أن نفوز، ولا يزال هناك طريق طويل ولهذا فإننا نأمل أن يتعثر سيتي وأن نضغط عليهم بعض الشيء، إنهم في المقدمة لأنهم يستحقون هذا.

ويحل أتليتيكو مدريد ضيفا على تشيلسي يوم الثلاثاء في آخر جولات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا قبل أن يحل النادي اللندني ضيفا على وست هام يونايتد المهدد بالهبوط في الدوري يوم السبت.